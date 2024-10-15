Москва, 15 октября, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Федерация гонок дронов России и группа компаний «Гаскар» заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Согласно документу, главной целью партнерства является продвижение нового вида спорта в массы, а также создание линейки спортивных дронов. Как отметили в Федерации гонок дронов России, новый вид технологичного спорта — гонки дронов — стремительно набирает популярность. Если в конце 2023 года количество спортсменов не превышало тысячи, то к концу 2024 года ожидается, что их количество составит 50 тысяч.

ИА Регнум Дроны против дронов

Федерация реализует ряд крупных проектов, направленных на развитие спорта, среди которых — «Пилоты будущего». Для участия в этом проекте, осуществляемом в сотрудничестве с «Движением первых», зарегистрировалось более 10 тысяч школьников. А в студенческой лиге программы к концу 2024 года участие примут свыше 20 тысяч студентов.

Растущая популярность спорта привлекла внимание группы компаний «Гаскар», специализирующейся на выпуске беспилотников. Компания работает на рынке дронов для образования и применения их в подготовке по специальностям, связанным с БПЛА.

«Партнерство с таким крупным производителем беспилотников, как «Гаскар», дает федерации возможность не только развивать наш вид спорта среди детей и молодежи, но и делать упор на формирование практических компетенций в области беспилотных авиационных систем, выявлять среди пилотов талантливых инженеров и конструкторов, которые в будущем составят кадровую основу этой отрасли», — отметил президент федерации Илья Галаев.

Федерация гонок дронов и группа компаний «Гаскар» планирует совместное создание спортивного гоночного дрона.

«В качестве производителей беспилотных авиационных систем мы испытываем большой интерес к гонкам дронов как новому массовому виду спорта, — заявил GR-директор «Гаскар» Алексей Паламарчук. — Это эффективный способ популяризации новой профессии, которая востребована во многих отраслях экономики».