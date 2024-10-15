Москва, 15 октября, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Москва получила сертификат соответствия в рамках международной программы ООН «Объединение усилий в целях построения умных устойчивых городов». Об этом 15 октября сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

«Столица вновь подтвердила статус одного из самых технологичных мегаполисов мира. При оценке эксперты учитывали 90 показателей инновационного развития», — процитировала Сергунину пресс-служба мэрии города.

Показатели охватывают ключевые направления от экономики и окружающей среды до общества и культуры. В том числе эксперты ООН отметили, что 98,9% территории Москвы охвачены высокоскоростным интернетом, им ежедневно пользуются 97% населения города.

Российская столица стала одним из первых 10 мегаполисов мира, получивших сертификат умного города. В 2021 году Москве вручили сертификаты «Устойчивое развитие сообществ — показатели городских услуг и качества жизни» и «Устойчивые города и сообщества — показатели для умных городов».