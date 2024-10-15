Ханты-Мансийск, 15 октября, 2024, 15:33 — ИА Регнум. В Нижневартовском районе Ханты-Мансийского округа состоялся Фестиваль этнической культуры коренных народов Югры. Мероприятие посетили более 500 представителей разных народов, живущих и работающих в регионе. Организатором фестиваля выступил «Самотлорнефтегаз» (входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти»).

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Югре прошел фестиваль этнической культуры

Фестиваль приурочен к началу «малой зимы» по природному календарю обских угров, которые, согласно многовековым традициям, стремятся жить в гармонии с окружающей средой. Представители коренных жителей Югры через обряды рассказали о философии своих народов, поддерживающих природный баланс.

На фольклорном празднике прошло много интерактивных мероприятий, направленных на межкультурное общение с народами ханты и манси. Так, народные умельцы провели различные мастер-классы по национальному декоративно-прикладному искусству. Гости фестиваля научились изготавливать из природных материалов обереги, традиционную хантыйскую куклу акань, украшения с использованием орнаментных узоров.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Югре прошел фестиваль этнической культуры

На отдельной площадке прошли этноспортивные мероприятия коренных народов, которые берут свое начало в традиционном образе жизни оленеводов и являются неотъемлемой частью самобытной культуры ханты и манси. Гости участвовали в соревнованиях по северному многоборью, которые включали прыжки через нарты, стрельбу из лука и перетягивание палки на оленьей шкуре.

Кроме того, гости фестиваля попробовали блюда национальной кухне в гостевом чуме. А на концертной площадке для них исполнили художественные номера. Этнофестиваль завершился масштабным хороводом дружбы народов.