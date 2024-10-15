Краснодар, 15 октября, 2024, 11:31 — ИА Регнум. В Краснодарском крае увеличена региональная единовременная выплата участникам СВО. Об этом сегодня, 15 октября, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Пресс-служба администрации Краснодарского края На Кубани увеличили региональную единовременную выплату контрактникам

«Приняли решение увеличить единовременную выплату от Краснодарского края военнослужащим, заключившим контракт с Минобороны РФ, — заявил губернатор. — С 15 октября она составит 1 миллион 500 тысяч рублей». Вениамин Кондратьев рассказал, что в соответствии с подписанным им постановлением, с учетом выплат от Министерства обороны РФ и муниципалитетов общая сумма выплаты контрактникам может достигать 2 миллионов 300 тысяч рублей.

«Сохраняем также все меры поддержки семей военнослужащих. Забота о них — в приоритете», — подчеркнул глава Краснодарского края.

Как отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края, помимо региональной выплаты контрактникам, которая теперь составит до полутора миллионов рублей, от 200 до 400 тысяч рублей единовременно выплачивают муниципалитеты Кубани. С учетом увеличенной с 1 августа суммы федеральной выплаты тем, кто заключил контракт на военную службу на 1 год и более, боец, отправляясь из Краснодарского края на СВО по контракту, теперь единовременно может получить до 2,3 млн рублей.

Речь идет об участниках спецоперации, направленных в военные части с территории региона и заключивших контракт с Минобороны и отобранных военкоматом Краснодарского края в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.