Москва, 14 октября, 2024, 19:24 — ИА Регнум. Мошенники обманули в Discord 19-летнего российского геймера Никиту Н. почти на 200 тыс. рублей, сообщил источник ИА Регнум. Инцидент произошёл буквально за пару дней до того, как Роскомнадзор заблокировал мессенджер за игнорирование требований удалить противоправный контент и другие нарушения. Кроме того, как стало известно, именно Discord зачастую использовали злоумышленники для вербовки подростков и склонению их к насилию.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам собеседника агентства, 2 октября с Никитой связался неизвестный, который назвался блогером и предложил молодому человеку поучаствовать в новом проекте, посвящённом знаменитому шутеру и попасть в видеоролик.

В Discord они обсудили все детали. В следующий раз неизвестный позвонил Никите через три дня. Он предложил геймеру продать его «скины» в игре за 20 тыс. рублей. Молодой человек согласился, и тут собеседник ему поведал, что перевод якобы будут осуществлять через зарубежный банк, где минимальная сумма перевода 2000 долларов.

Никите предложили перевести свои денежные средства, для гарантии, что он вернёт разницу и для того чтобы уравнять сумму. Юноше пообещали, что вернут ему денежные средства уже с учётом покупки «скинов».

Никита перевёл собеседнику 60 тыс. рублей, однако тот вскоре заявил, что данной суммы недостаточно для «гарантии». Тогда Никита перевёл ещё 97 тыс. рублей, но новый знакомый попросил ещё 35 тыс.

Молодому человеку пообещали, что средства он получит обратно через четыре дня. Когда же деньги не вернулись, а Никита поинтересовался у собеседника, в чём загвоздка, ему заявили, что этих средств снова недостаточно. Только после этого юноша понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

Общая сумма ущерба составила 191 912 рублей.

Роскомнадзор заблокировал мессенджер Discord на территории России 8 октября. В ведомстве напомнили, что направляли множество требований удалить противоправный контент, но Discord проигнорировал их.