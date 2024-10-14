Киев, 14 октября, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Нацполиция Украины подтвердила поступление сообщений о минировании объектов в некоторых регионах. Об этом 14 октября сообщили в Telegram-канале ведомства.

Пресс-служба Росгвардии

«В регионах государства на электронные адреса органов государственной власти, местного самоуправления и других объектов поступают анонимные письма о минировании их зданий. Проводятся проверки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на местах работают профильные службы.

По данным украинского издания «Общественное», в полиции подтвердили наличие сообщений о минировании в Николаеве, Одессе, Полтаве и Хмельницком. Кроме того, в Днепропетровске поступил звонок о минировании здания областного совета.

Ранее сообщалось о предполагаемом минировании десятков объектов в Киеве, Львове, Житомире, Ровно, Ужгороде, Сумах, в Черниговской и Ивано-Франковской областях.

Как передавало ИА Регнум, в Лиссабоне эвакуировали персонал посольства Украины из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве. Сведения с угрозами поступили по электронной почте. На месте работали сотрудники правоохранительных органов, которые установили периметр безопасности.