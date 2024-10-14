Лиссабон, 14 октября, 2024, 16:36 — ИА Регнум. В Лиссабоне эвакуировали персонал посольства Украины из-за угрозы о заложенном взрывном устройстве. Об этом 14 октября сообщил телеканал CNN Portugal.

Отмечается, что сведения с угрозами поступили по электронной почте. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые установили периметр безопасности.

Как передавало ИА Регнум, в 2022 году в посольстве Украины в Мадриде прогремел взрыв. Взрывное устройство находилось в пакете, который пришёл по почте. Мощность его была небольшой, поэтому последствия не были столь серьёзными. По этому делу под подозрение попал 74-летний мужчина, его задержали в городе Миранда-де-Эбро, после чего отпустили.

Кроме того, посольство Украины в Астане получало письмо о минировании здания. Была проведена проверка без эвакуации сотрудников и посетителей. Взрывных устройств и подозрительных предметов на территории украинского диппредставительства обнаружено не было.