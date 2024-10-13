Воронеж, 13 октября, 2024, 19:45 — ИА Регнум. «Инвестиционная палата», организатор обмена заблокированными иностранными ценными бумагами (ИЦБ) между российскими инвесторами и нерезидентами, объявила о завершении второго этапа обмена. Нерезиденты выкупили активы на 2,54 млрд рублей, сообщил организатор торгов.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В организации отметили, что часть заявок не была оплачена в срок, и поэтому их отклонили. В «Инвестпалате» сообщили, что организатор торгов изучает возможность нового этапа выкупа иностранных ценных бумаг.

«Его проведение потребует внесения в существующую процедуру изменений, которые учитывали бы инфраструктурные ограничения, наложенные на НРД, а также получения нового разрешения Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации», — пояснил организатор торгов.

В ходе второго этапа, который завершился 13 августа, нерезиденты выкупили около четверти замороженных активов россиян на сумму 8,1 млрд рублей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ноябре 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг» для того, чтобы состоялся обмен замороженными иностранными активами. Он позволяет обменять часть заблокированных в России иностранных активов на замороженные на Западе активы россиян. При этом действует ограничение в 100 тысяч рублей для одного резидента.

После начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года страны ЕС и «Группы семи» заморозили около половины валютных резервов России на сумму около 300 млрд евро. Около двух третей этой суммы находится в ЕС, преимущественно на счетах бельгийской расчётно-клиринговой системы Euroclear.