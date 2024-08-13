Москва, 13 августа, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Первый этап расчётов по обмену заблокированных иностранных ценных бумаг (ИЦБ) россиян завершён, говорится в сообщении «Инвестиционной палаты», которая выступила организатором торгов.

ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

«В рамках первого этапа более 708 тыс. физических лиц с заблокированными ценными бумагами частично реализовали свои ценные бумаги, которые поступили от 105 брокеров и управляющих компаний», — говорится в релизе.

Отмечается, что нерезиденты выкупили около четверти замороженных активов россиян на общую сумму 8,1 млрд рублей. Средства за выкупленные у россиян иностранные ценные бумаги поступят на счета брокеров, доверительных управляющих, управляющих компаний паевых инвестиционных фондов (ПИФ) не позднее 13 августа, уточнили в «Инвестпалате». Далее будет рассматриваться возможность провести дополнительный раунд продажи заблокированных бумаг.

Организатор торгов также уточнил, что в период сбора заявок зарубежные регуляторы ввели дополнительные ограничения в виде блокирующих санкций против Национального расчётного депозитария и запрета ЕС на участие в выкупе европейским юридическим лицам.

«Из-за этого участникам выкупа, покупателям-нерезидентам требуется дополнительное время для изучения процедуры и оценки рисков», — пояснили в «Инвестиционной палате».

Президент Владимир Путин в ноябре 2023 года подписал указ «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг» в целях обмена замороженными иностранными активами. Указ предусматривает возможность приобретения у российских инвесторов заблокированных бумаг на деньги со счетов типа С (счетов, которые могут быть открыты инвестору-нерезиденту в банке, у брокера или в депозитарии).

Заместитель главы Министерства финансов Иван Чебесков позднее допустил, что в будущем Россия и Запад обменяются замороженными активами.

После начала спецоперации на Украине страны ЕС и «Группы семи» заморозили около половины валютных резервов России на сумму около 300 млрд евро. Примерно две трети этих средств находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской расчётно-клиринговой системы Euroclear.