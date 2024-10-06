Вашингтон, 6 октября, 2024, 11:59 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на предвыборном митинге в Батлере (штат Пенсильвания) 5 октября выступил с критикой в адрес действующей администрации страны в лице президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис.

ИА Регнум

Нынешние власти политик раскритиковал за сравнительно незначительные выплаты пострадавшим от урагана на фоне многомиллиардной помощи другим странам, в том числе на вооружение.

«Они предлагают 750 долларов людям, чьи дома смыло, и при этом мы отправляем десятки миллиардов долларов в зарубежные страны, о которых большинство людей никогда не слышало», ― указал Трамп.

Он подчеркнул, что считает главной угрозой для США не Россию, Китай или КНДР, а действующую демократическую администрацию, поскольку, по его мнению, самые опасные угрозы исходят изнутри.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе предвыборного митинга в Батлере Трамп заявил, что США, которые раньше уважал весь мир, превратились в посмешище. Политик подчеркнул, что в случае победы на предстоящих выборах он изменит ситуацию, создаст условия для открытия лучших образовательных учреждений, закроет границы для нелегальных мигрантов и построит страну, которую можно уважать.

Также на митинге Трампа выступил американский предприниматель и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск. В ходе своей речи миллиардер выразил мнение, что политик-республиканец должен одержать победу на выборах, чтобы сохранить конституцию и демократию. Он также призвал американцев убеждать своих знакомых участвовать в электоральном процессе.

Маск также высмеял действующего президента США, отметив, что по-настоящему характер человека проверяется тогда, когда он оказывается под огнём. Он напомнил о покушении на Трампа, после которого политик «размахивал кулаками», в то время как Байден «не может подняться на лестничный пролёт».

В Батлере, где состоялось мероприятие в рамках предвыборной кампании Трампа, в июле на политика совершили покушение. В результате погиб один человек, ещё двое получили ранения. Секретная служба США усилила меры безопасности и направила сотни своих агентов и сотрудников местных правоохранительных органов для охраны бывшего главы Белого дома.