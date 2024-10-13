Ногинск, Московская область, 13 октября, 2024, 15:20 — ИА Регнум. В подмосковном Ногинске после смерти 11-летней девочки возбудили уголовное дело, сообщает источник «Известий».

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

По предварительным данным, девочка умерла в результате отравления неустановленными веществами. Было возбуждено дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

О смерти ребёнка стало известно 12 октября. Сообщалось, что в гости к ученице пришла её подруга. Пока мама была на работе, девочки играли одни в квартире, а через некоторое время заснули. После того как одна из девочек проснулась, она заметила, что её подруга не дышит. На место прибыли медики, которые констатировали смерть школьницы.

Позже сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире окурки сигарет и вейп с жидкостью. Найденное было направлено на экспертизу.

Как сообщало ИА Регнум, школьник с друзьями вдыхал газ из баллона в селе Баяндай в Иркутской области, попал в реанимацию и умер. Школьник находился со своими несовершеннолетними друзьями в бане на территории своего дома, где оказался газовый баллон хозяйственно-бытового назначения.

Ранее в Кировской области насмерть отравились две 15-летние девушки. Трагический инцидент произошёл в городе Белая Холуница. Тела обнаружила мать одной из школьниц в квартире на улице Ленина. Также в квартире обнаружили труп молодого человека.