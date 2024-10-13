Воротынский район, Нижегородская область, 13 октября, 2024, 15:18 — ИА Регнум. Росалкогольтабакконтроль приостановил лицензию АО «Спиртзавод Чугуновский» в Нижегородской области, который принадлежит крупнейшему производителю водки в России Novabev Group. Причиной в регуляторе назвали то, что завод не утилизировал должным образом отходы производства, сообщило РБК.

РИА Новости/Алексей Мальгавко

Ранее Росприроднадзор обвинял завод в загрязнении реки Чугунки. Местные жители жаловались на массовый мор рыбы.

В апреле 2024 года жители Воротынского района Нижегородской области заметили массовую гибель рыбы в Чугунке, сообщали в передаче «Кстати». После этого нижегородское управление Росприроднадзора провело проверку и подтвердило, что рыба погибла из-за сточных вод спиртзавода. Там сообщили, что обнаружили и другие нарушения в части обращения с отходами производства, в том числе складирование отходов на необорудованных площадках. Всего в службе насчитали 13 нарушений.

В июле Росприроднадзор оштрафовал предприятие на 850 тысяч рублей, а также потребовал возместить 738 тысяч рублей нанесённого реке ущерба. Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура подала на завод в суд, потребовав обеспечить нормативную очистку сточных вод. В начале сентября иск прокуратуры был удовлетворён. 17 сентября нижегородское управление Росприроднадзора подало иск к «Спиртзаводу Чугуновский» в арбитражный суд Нижегородской области, потребовав с него 728 тысяч рублей. Иск приняли к производству.

На заводе вину в загрязнении реки Чугунки отрицали. На сайте компании было опубликовано сообщение, в котором утверждалось, что связь между гибелью рыбы в реке и деятельностью завода не доказана. Там также говорилось, что не был подтвержден и факт гибели рыбы.

«Спиртзавод Чугуновский» позиционирует себя как «одно из старейших предприятий спиртовой промышленности в России». Его строительство началось в 1913 году. Завод принадлежит компании Novabev Group, которая по итогам 2023 года оказалась крупнейшим производителем водки в России. За год компания выпустила 9,9 млн дал водки.

Ранее ИА Регнум передавало, что в марте президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточает требования к производителям алкогольных напитков. В частности, если стоимость имущества организации упадёт ниже 100 млн рублей, у неё в судебном порядке могут отобрать лицензию на производство этилового спирта.