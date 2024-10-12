Бывший первый министр Шотландии Салмонд скончался в возрасте 69 лет
Эдинбург, Великобритания, 12 октября, 2024, 20:06 — ИА Регнум. Бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд скончался в возрасте 69 лет, сообщил телеканал Sky News.
Ben Stevens/ZEUS/TASS
Алекс Салмонд
«Алекс Салмонд был масштабной политической фигурой. Хотя мы с ним и расходились во взглядах на конституционные вопросы, нельзя отрицать, что он был умелым оратором и питал неподдельную страсть к политике», — написал бывший глава британского правительства Риши Сунак в своём аккаунте соцсети Х.
По данным Daily Record, политик скончался 12 октября после выступления с речью в Северной Македонии.
Салмонд занимал пост первого министра Шотландии в период с 2007 по 2014 год. Он также был ведущим политического шоу Alex Salmond Show на телеканале RT.
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