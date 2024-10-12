Тула, 12 октября, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС потушили пожар в производственном здании хлебозавода «Авангард» в Туле, горевшем на площади 850 кв. м, сообщили в официальном Telergam-канале МЧС.

МЧС России. Кадр из видео

Загоревшееся здание расположено по адресу улица Скуратовская, 123. Здание загорелось утром в субботу, 12 октября. В 12:53 пожар локализовали, в 13:55 потушили.

На месте возгорания работали 30 спасателей и восемь единиц техники. По предварительной информации, никто не пострадал. Прокуратура центрального района Тулы установит обстоятельства возгорания и его причины.

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Ранее ИА Регнум сообщало о пожаре на складе с ацетоном и пеллетами в Норильске, который произошёл 7 октября. Здание горело на площади 1610 квадратных метров, огонь перекинулся на кровлю соседнего здания.