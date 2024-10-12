Берлин, 12 октября, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Для урегулирования конфликта на Украине ФРГ следует оказать давление на Киев, заявила глава немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Китайцы могли бы оказать влияние на (президента России Владимира. — Прим. ред.) Путина, и мы должны сделать то же самое с (Владимиром. — Прим. ред.) Зеленским, чтобы обе стороны были вынуждены пойти на компромисс», — сказала она в интервью медиагруппе Funke.

При этом Вагенкнехт добавила, что урегулирования ситуации на Украине не получится достичь без компромисса. Также глава партии заявила, что украинский конфликт не может быть завершён при сохранении поставок оружия Киеву.

Как передавало ИА Регнум, бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер назвал дипломатическое урегулирование конфликта на Украине наиболее реалистичным сценарием и призвал тех, кто считает возможным победить Россию военным путём, обратиться к истории.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди также заявлял, что урегулирование конфликта на Украине военным путём невозможно. По его словам, Нью-Дели выступает за диалог и поиск дипломатического решения для восстановления мира.