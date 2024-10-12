Украинская экономика может не выдержать в случае перехода под контроль России Покровска (украинское название Красноармейска) в Донецкой Народной Республике (ДНР). О том, что этот город является ключевым источником угля для сталелитейной и металлургической промышленности страны, заявил 11 октября американскому журналу Foreign Policy (FP) исполнительный директор украинской промышленной консалтинговой компании GMK Center Станислав Зинченко. Обсуждением такого известия ознаменован новый, 961-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Российская армия продвигается к Покровску

Зинченко подчеркнул, что экономическая ценность Красноармейска обусловлена ролью города в поставках угля для производства чугуна и что без сталелитейных заводов экономика страны «попросту умрёт».

Тем временем российские войска продолжают теснить ВСУ на покровском направлении, продвигаясь к Мирнограду. 7 октября, стало известно об освобождении населённого пункта Гродовка, бои за который шли в течение последних недель.

Освобождение Гродовки открывает прямую дорогу на Мирноград — спутник Покровска, образующий с ним одну агломерацию. Однако существуют и другие варианты развития наступления, отмечают фронтовые источники.

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