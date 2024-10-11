США, 11 октября, 2024, 19:55 — ИА Регнум. В США 12 человек, спустившиеся с экскурсией в заброшенную золотую шахту Молли Кэтлин, провели шесть часов под землёй из-за сломавшегося подъёмника, сообщило агентство Associated Press.

(сс) Plazak

Экскурсия проходила 10 октября в шахте, расположенной недалеко от города Криппл Крик в штате Колорадо. Группа из 12 туристов, спускаясь на лифте в шахте глубиной 305 метров, застряла на высоте 152 метра, и один из них скончался. Причина смерти устанавливается.

Другая группа туристов оказалась запертой внизу шахты и провела там около шести часов. Их обеспечили водой, стульями, рациями для связи с сотрудниками шахты. После ремонта лифта обе группы извлекли на поверхность. Причина аварии выясняется — предварительно, это технический сбой. Последний раз подъемник в шахте Молли Кэтлин ломался в 1980-х годах.

Шахту Молли Кэтлин начали разрабатывать в 1890-е годы. После закрытия в 1961 году её сделали туристической достопримечательностью.

Ранее ИА Регнум передавало, что в сентябре в доме на Ленинском проспекте в Москве упал лифт с пассажиркой. Она сумела самостоятельно выбраться из сорвавшегося лифта, но потом пожаловалась на плохое самочувствие.