Москва, 23 сентября, 2024, 19:37 — ИА Регнум. В доме 71 на Ленинском проспекте в Москве упал лифт, в результате инцидента пострадала женщина, сообщил ИА Регнум информированный источник.

РИА Новости

Лифт упал со второго этажа на первый. Причиной ЧП, предположительно, стал обрыв троса.

Во время инцидента в лифте находилась одна женщина. Она сумела выбраться самостоятельно. После ЧП пострадавшая пожаловалась на плохое самочувствие.

Как передавало ИА Регнум, в июле в проезде Загорского в Западном административном округе Москвы загорелась трансформаторная будка, из-за чего был обесточен ряд строений. Несколько человек оказались заблокированы в лифте в жилом доме на уровне восьмого этажа.

В июне лифт упал в жилом доме на улице Земляной Вал в центре столицы. В результате инцидента пострадал один рабочий, его госпитализировали. ЧП произошло при проведении работ по замене оборудования. Лифт рухнул с третьего этажа.