Одесса, Украина, 11 октября, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Прохожие в Одессе вызвали полицию из-за пожилого мужчины, который исполнял песни на русском языке, передаёт украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на местные паблики.

Кадр из видео

В публикации уточняется, что музыкант пел песни под гитару на Дерибасовской улице. На место прибыли правоохранители, они провели профилактическую беседу с мужчиной. О других подробностях инцидента не сообщается.

5 июля ИА Регнум передавало, что на Украине сотрудники полиции привлекли к административной ответственности блогершу, которая записывала видео с танцами под российский трек в Киеве.

Уроженка Харькова танцевала под песню российского исполнителя у мемориала героям небесной сотни в Киеве. Девушка опубликовала записанное видео в соцсетях, после чего оно вызвало интерес у сотрудников украинской полиции.

В августе 2023 года в Верховной раде зарегистрирован законопроект о штрафах за прослушивание и исполнение русских песен в общественных местах. Кодекс об административных нарушениях дополнят штрафами за использование фонограмм, видеограмм, музыкальных клипов от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов.

В январе Тарас Кремень представил данные, согласно которым в 2023 году на Украине приняли на 30% больше обращений (3692 заявки) о нарушении закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». По его информации, в 2022 году таких заявок было 2846.