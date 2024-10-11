Астрахань, 11 октября, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом и грузовиком в Астраханской области возросло до 14 человек. Об этом 11 октября сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

ГУ МВД по Волгоградской области

«В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, а также на месте ДТП скончался один из пассажиров автобуса», — сказано в сообщении.

Госавтоинспекторы региональной полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Как передавало ИА Регнум, 11 октября в Астраханской области автобус столкнулся с грузовиком. По предварительной информации, погибли три человека.

В этот же день в Татарстане при столкновении автобуса с грузовиком погибли два человека, восемь пострадали. ДТП произошло в Мензелинском районе на 1105-м км автодороги М7 «Волга». Водитель КамАЗа при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся автобусом «Ютонг».

5 октября стало известно, что четыре человека, включая двух сотрудников дорожно-постовой службы, госпитализированы в результате ДТП с участием фуры в Дагестане. Авария произошла на федеральной автодороге Астрахань — Махачкала в Тарумовском районе республики.