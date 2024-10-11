Мензелинский район, Татарстан, 11 октября, 2024, 10:33 — ИА Регнум. В Татарстане при столкновении автобуса с грузовиком погибли два человека, восемь пострадали. Об этом сообщили в УМВД по республике.

МВД по РТ

По данным ведомства, ДТП произошло 11 октября в Мензелинском районе на 1105-м км автодороги М7 «Волга». По предварительным данным, водитель КамАЗа при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся автобусом «Ютонг».

«В результате два пассажира автобуса КамАЗ скончались на месте, водитель и еще восемь пассажиров пострадали», — говорится в Telegram-канале регионального УМВД.

Отмечается, что на месте аварии работают автоинспекторы.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября на трассе М-2 «Крым» в Московской области водитель, управляя грузовой автомашиной, совершил попутное столкновение с тремя грузовыми и семью легковыми автомобилями. Погибли трое членов одной семьи. По предварительным данным, причина аварии — отказ тормозов у китайского большегруза Howo. Из-за этого он влетел в легковушки и протащил их по дороге. Против водителя самосвала возбудили уголовное дело.