Чита, 11 октября, 2024, 16:42 — ИА Регнум. Власти Забайкальского края опровергли сообщения о том, что глава региона Александр Осипов якобы «вытер козюлю» об одежду главы районного лесничества Елены Шаляпиной.

Кадр из видео

10 октября в некоторых Telegram-каналах появилась видеозапись, на которой Осипов касается своего носа, а затем одежды (бушлата) Шаляпиной. Кадры сопровождались утверждением, что Осипов вытер «козюли» об одежду чиновницы. Эпизод, по этим данным, имел место в июле.

Кадры показали губернатору, рассказал «Газете.Ru» заместитель председателя правительства Забайкалья по информационной политике и информационным проектам Вячеслав Кулаков.

«Всё, что Александр Михайлович вспомнил: сильный пожар, дымище, мошки много. Сил для тушения не хватало. Сегодня нашли полное видео — удивительно, но оказалось именно так. Посмотрев, сказал: «Не всегда получается одновременно пожар тушить, нос почесать и по докладу уточнять. Главное, чтобы вся эта история не расстроила Елену Шаляпину», — сказал Кулаков.

Как передавало ИА Регнум, указанный эпизод имел место во время доклада губернатору о ситуации с лесными пожарами. Глава МЧС России Александр Куренков 10 июля сообщал о сложной ситуации с пожарами и отмечал, что самая неблагоприятная обстановка сложилась в Якутии и Забайкальском крае.