Москва, 10 июля, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Число пожаров в России в 2024 году сократилось на 30%. При этом площадь увеличилась в 1,5 раза, заявил на совещании с президентом Владимиром Путиным глава МЧС Александр Куренков.

Кирилл Брага/РИА Новости

Он отметил, что с начала года в стране зафиксировали почти 6 тыс. очагов лесных пожаров на площади более 3,5 млн га.

«И хотя по сравнению с прошлогодними показателями отмечается снижение их количества на 30%, площадь, пройденная огнём, наоборот, в 1,5 раза увеличилась», — сказал генерал-лейтенант.

Также, по словам Куренкова, прогноз с лесными пожарами, которые действуют в Якутии и Забайкальском крае, остается неблагоприятным. Правительственная комиссия отнесла обстановку на территориях к чрезвычайным ситуациям в лесах федерального характера.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июля в Якутии из-за лесных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Согласно данным Авиалесоохраны, к полуночи 1 июля на территории России действовали 266 лесных пожаров на площади 426 609 гектаров. Самая большая площадь — в Якутии, там зафиксировали 51 пожар на 187 978 гектарах.

Ранее сообщалось, что в Бурятии по решению республиканского оперативного штаба по охране лесов от пожаров ввели запрет на посещение лесного массива. Подчёркивается, что в республике сложилась непростая лесопожарная обстановка. Для недопущения чрезвычайных ситуаций нахождение в лесах запрещено. Также ситуацию осложняет сухая, жаркая погода.