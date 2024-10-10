Чита, 10 октября, 2024, 17:03 — ИА Регнум. В Сети расходится видео, на котором запечатлено, как губернатор Забайкальского края Александр Осипов, сначала вытер нос рукой, а затем руку о главу лесничества региона Елену Шаляпину, которая докладывала ему о ситуации с лесными пожарами.

Кадр из видео

Telegram-канал Mash утверждает, что глава Забайкалья «вытер сопли» о чиновницу. Комментировать инцидент, попавший на видео, в администрации главы региона не стали.

Осипов одержал победу на выборах губернатора Забайкальского края в этом сентябре, в единый день голосования.

В Забайкальском крае в настоящее время сохраняется сложная лесопожарная обстановка. В регионе действует режим ЧС в лесах. По данным федеральной «Авиалесоохраны», на 10 октября продолжаются тушение 22 пожаров.