Москва, 10 октября, 2024, 19:46 — ИА Регнум. Расширение Россией безвизового режима для граждан Грузии — это эффективный контрход в ответ на санкции ЕС и отношение американцев к этой республике, заявил ИА Регнум политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.

Давид Мдзинаришвили / ТАСС

«На этом фоне решение президента России Владимира Путина расширить возможности грузин посещать Россию — это очень эффективная мера, потому что грузинская диаспора в России, она намного сильнее грузинской диаспоры на Западе. Грузины пользуются режимом льгот и здесь (в России) имеют возможность работать, учиться, делать карьеру», — объяснил Тарасов.

Политолог уверен, что также расширение безвизового режима стало следствием того, что правительство правящей партии «Грузинская мечта» отказалось следовать в фарватере политики США и Украины. Так, например, Тбилиси не стал открывать второй фронт против России на юге, втягивая в это Абхазию и Южную Осетию.

«В Грузии нет пророссийского правительства — там у власти находятся прагматики, которые отлично понимают ситуацию. Они двигаются в сторону суверенизации своего государства. Тем более что Россия предлагает не неоколониальные принципы взаимоотношения, которые Запад просто нагло насаждает, а равноправное сотрудничество. И это выглядит привлекательно», — подчеркнул Тарасов.

Также политолог добавил, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе уже отмечал, что Грузию хотели втянуть в ситуацию, схожую с украинской. Но стоит помнить, что курс украинских властей на вражду с Россией закончился для той страны её фактическим развалом.

Тарасов уверен, что для России и других стран региона стабильная Грузия выгодна. Например, в такой же ситуации Азербайджан, транспортные коммуникации которого проходят через грузинскую территорию.

Дестабилизация Грузии может загнать Азербайджан в геополитический тупик, уверен эксперт.

«Ему перекроют транзит и станут диктовать условия. Собственно говоря, это и происходит. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на саммите глав стран СНГ в Москве, высказался впервые резко в отношении политики Штатов в регионе», — резюмировал Тарасов.

Как передавало ИА Регнум, 10 октября президент России Владимир Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии. Указ главы государства опубликован на сайте правовых актов. Согласно указу, граждане Грузии теперь смогут въезжать в Россию без визы в целях получения образования или осуществления трудовой деятельности либо пребывания в стране более 90 дней.