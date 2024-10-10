Москва, 10 октября, 2024, 14:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии. Указ главы государства опубликован на сайте правовых актов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Согласно указу, граждане Грузии теперь смогут въезжать в Россию без визы в целях получения образования или осуществления трудовой деятельности либо пребывания в стране более 90 дней.

Как передавало ИА Регнум, 10 мая Россия отменила визовый режим для граждан Грузии и вновь разрешила российским авиакомпаниям летать в эту страну.

В правительстве Грузии заявили, что эти меры облегчат жизнь гражданам страны. Однако прозападные грузинские политики, в том числе президент страны Саломе Зурабишвили, назвали действия Москвы «неприемлемыми» и предложили вернуть визовый режим для граждан России.

В свою очередь Путин, комментируя подобные идеи, заявил, что реакция, которая последовала после отмены виз и возобновления авиасообщения, для него была неожиданной.

Путин уточнил, что принял такое решение в том числе и из-за приближения сезона отпусков, чтобы поддержать людей, которые стремятся выстроить нормальные отношения с Россией в самой Грузии.

При этом российский лидер отметил, что Россия делает шаги навстречу, а как будет развиваться ситуация дальше, покажет реакция «партнёров» РФ. Он добавил, что Грузия должна сама решать, как ей развиваться и по какому пути идти.