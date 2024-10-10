Краснодар, 10 октября, 2024, 17:13 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин своим указом наградил почетным званием «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» Павла Царёва, который возглавляет агрохолдинг «АгроГард» с 2011 года.

пресс-служба АО «АгроГард» Павел Царёв

Павел Царёв начал работу в АПК более 20 лет назад. Тогда же, в 2003 году на базе сельскохозяйственных предприятий Краснодарского края был основан агрохолдинг «АгроГард». За 20 лет компания утроила свой земельный банк, и сегодня её филиалы работают также в Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях. Ключевые направления развития — производство зерновых, зернобобовых, масличных и технических культур, а также молочное животноводство.

Земельный актив «АгроГарда» имеет максимально высокую отдачу — доля земель, вовлеченных в севооборот, составляет более 93%. В прошлом году на фоне динамичной рыночной конъюнктуры «АгроГард» ввел в севооборот новые позиции, востребованные на рынке, и увеличил долю сева высокомаржинальных культур. Это позволило создать новые рабочие места, увеличив численность работников на 120 человек. В этом году, даже на фоне экстремально сложных агрометеорологических условий, эксперты говорят о высокой степени эффективности выполнения производственной программы. В краснодарском филиале «АгроГарда» ячмень показал урожайность 88 ц/га, пшеница — 77 ц/га, что выше, чем в среднем по краю.