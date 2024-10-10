Инчхон, Южная Корея, 10 октября, 2024, 17:27 — ИА Регнум. Жительница Барнаула Наталья Чистякова заняла третье место в конкурсе красоты «Миссис Вселенная — 2024», завоевав титул второй вице-миссис, сообщили организаторы конкурса.

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Финал конкурса красоты для замужних, овдовевших или разведенных женщин прошёл в южнокорейском Инчхоне. На корону победительницы претендовали 115 финалисток. Победила в конкурсе представительница Белоруссии Наталья Дорошко.

«Участие в конкурсах красоты стало для меня новым этапом в жизни и помогло выйти из депрессии после продолжительной болезни и набора лишнего веса», — приводит ТАСС слова Чистяковой.

Наталье Чистяковой 44 года, она живёт в Барнауле и воспитывает двух 13-летних дочерей-двойняшек. Работает визажистом.

Международный конкурс красоты «Миссис Вселенная» (Mrs. Universe) проводится с 2007 года. В нём могут принять участие замужние, разведенные или овдовевшие женщины в возрасте от 18 до 55 лет.

Ранее ИА Регнум писало о том, что россиянка Юлия Шевченко стала «Первой вице-миссис Европа — 2023», завоевав второе место на международном конкурсе красоты «Миссис Европа — 2023» в Стамбуле.