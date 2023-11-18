Стамбул, Турция, 18 ноября, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Россиянка Юлия Шевченко стала «Первой вице-миссис Европа — 2023», завоевав второе место на международном конкурсе красоты «Миссис Европа — 2023» в Стамбуле. О победе жительницы России сообщил ТАСС со ссылкой на организаторов конкурса.

Победительнице 40 лет, она проживает в Анапе. В её управлении находятся несколько отелей в Краснодарском крае. Помимо этого, Шевченко состоит в партии «Единая Россия» и занимается дизайном интерьеров. Участие в такого рода конкурсе, по её словам, стало новым и полезным опытом. Этот конкурс красоты может быть не последним в её жизни, добавила она.

«Конечно, очень приятно, что я была удостоена возможности представить страну и на международном этапе и, несмотря на политическую ситуацию, занять второе место», — заявила россиянка.

Также в конкурсе участвовали представительницы Австрии, Болгарии, Латвии, Нидерландов и других стран.

31 октября стало известно, в каком костюме выступит на конкурсе «Мисс Вселенная» представительница России. Победительница конкурса красоты «Мисс Россия — 2023» Маргарита Голубева показала национальный костюм «Царевна-Лебедь».

Как сообщало ИА Регнум, его в течение нескольких лет создавала дизайнер из Санкт-Петербурга Ольга Малярова. Художник рассказала, что на создание этого образа её вдохновила эпоха Романовых и русские самоцветы.