Москва, 10 октября, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Американские зрители спокойно отреагировали на подъём российского и советского флагов в ходе церемонии, состоявшейся в Зале славы мирового плавания в США. Об этом рассказала олимпийская чемпионка 2000 года по прыжкам в воду Юлия Пахалина.

Александр Вильф/РИА Новости

Пахалина, которую на минувшей неделе ввели в Зал славы, участвовала в гала-вечере. На церемонии также был Роман Акимов, сын олимпийского чемпиона по водному поло Владимира Акимова, который умер в 1987 году.

«Мы не чувствовали, что нас плохо воспринимают. Если бы такое было в отношении Романа, то я бы молчать не стала и вступилась бы за него», — сказала Пахалина в интервью ТАСС.

По словам спортсменки, переехавшей в Хьюстон в 2002 году, разговоры о том, что русских не любят или не принимают в Соединённых Штатах, ей непонятны. Она добавила, что не чувствует плохого отношения, более того, всегда с гордостью говорит о национальной принадлежности.

Людям, которые не знают всей правды о происходящем, всегда можно объяснить свою точку зрения. Нормальные американцы, у которых нет радикальных взглядов, всё понимают, отметила она.

Как сообщало ИА Регнум, Пахалина призналась, что переехала бы в Москву для работы тренером, если бы ей предложили достойную зарплату. На счету спортсменки золотая награда на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее в прыжках с трёхметрового трамплина, а также три серебряные и бронзовая награды Игр-2004 и Олимпиады-2008.