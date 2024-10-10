Москва, 10 октября, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Юлия Пахалина заявила о желании вернуться из США, где проживает более 20 лет, в Россию, если ей предложат достойную зарплату.

РИА Новости

В беседе с ТАСС она призналась, что с удовольствием стала бы тренировать, но в США ей необходимо подстраиваться под определённые условия. В России, по её словам, есть возможность тренировать в школе, но это начинающий уровень.

«Если бы в России предложили нормальную зарплату, то я с удовольствием переехала бы в Москву ― обожаю этот город. Я бы с удовольствием уехала», ― отметила спортсменка.

Пахалина завоевала золотую награду на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее в прыжках с трёхметрового трамплина. Также на её счету три серебряные и бронзовая награды Игр-2004 и Олимпиады-2008.

Как сообщало ИА Регнум, хоккеист, защитник ЦСКА Дмитрий Саморуков, вернувшийся в Россию после семи лет в США, сравнил менталитет российских и американских граждан. По его словам, там отношение людей другое: например, тебе могут в лицо сказать, что ты лучший, а в состав не поставить. Саморуков также отметил, что спортсмены, которые летят за океан впервые, могут попасть в совсем иной мир.

Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» Александр Головин признался, что скучает в Европе по родине и пельменям. Футболист добавил, что ему очень не хватает русского менталитета, русских людей, их открытости.

Головин рассказал, что в Европе люди мыслят иначе, не так, как ему привычно и комфортно, а дома он себя чувствует только в России. По словам спортсмена, после завершения карьеры он намерен вернуться на Родину.