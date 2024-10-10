Тбилиси, 10 октября, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Решение разместить на предвыборных баннерах фотографии разрушений на Украине было принято из-за необходимости предоставить достоверную информацию о катастрофической ситуации в этой стране, заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе.

GLOBAL LOOK PRESS

«Сегодня на Украине происходит полная катастрофа в экономике, в гуманитарной сфере, в инфраструктуре и так далее», — сказал Кобахидзе.

Премьер добавил, что внешние силы стремятся внушить грузинам чувство зависти к украинцам, искажая реальное положение дел.

По его словам, те, кому не нравится правда об Украине, являются «сторонниками войны» и открытия второго фронта против России.

26 сентября ИА Регнум передавало, что правящая партия «Грузинская мечта» выпустила предвыборные плакаты с фотографиями разрушенных украинских городов.

На рекламных щитах современные города Грузии сравнили с городами Украины, которая «пошла на поводу у Запада». Лозунгом кампании стала фраза «Выбери мир».