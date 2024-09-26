Тбилиси, 26 сентября, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Правящая партия «Грузинская мечта» выпустила предвыборные плакаты с фотографиями разрушенных украинских городов. Об этом сообщает RT в Telegram-канале.

Соцсети

Как отмечается в публикации, на рекламных щитах современные города Грузии сравнили с городами Украины, которая «пошла на поводу у Запада». Лозунгом кампании стала фраза «Выбери мир».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в соцсети раскритиковала эти баннеры, назвав их «позорными» и «созданными в кузнице КГБ».

Как сообщало ИА Регнум, 26 октября 2024 года в Грузии запланированы выборы в парламент страны. Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе заявил, что выборы будут проходить в условиях внешнего вмешательства. При этом он выразил уверенность, что подобные вмешательства извне в конце концов не окажут никакого влияния на итоги голосования.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пригрозил, что Брюссель «закроет дверь» для Грузии, если Тбилиси продолжит неприемлемый для Запада курс.

Политолог и эксперт по международным отношениям Мовсес Газарян заявил в беседе с ИА Регнум, что в Грузии могут организовать цветную революцию для смены нынешней власти. По его словам, действия Тбилиси разозлили Запад, из-за чего он начнёт предпринимать жёсткие меры.

Пресс-бюро Службы внешней разведки России заявило, что США собираются добиваться смены власти в Грузии после выборов в парламент республики. По словам представителей пресс-бюро, действующая американская администрация уже разработала масштабную информационную кампанию, целью которой является дискредитация правящей в Грузии партии «Грузинская мечта».