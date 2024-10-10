Луганск, 10 октября, 2024, 14:41 — ИА Регнум. Военные Росгвардии обнаружили и уничтожили подземный схрон с оружием и боеприпасами на окраине одного из населённых пунктов Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщили в Telegram-канале Росгвардии.

Пресс-служба Росгвардии

«Сапёры Росгвардии извлекли из схрона несколько огнемётов, гранаты, запалы, взрыватели, патроны и фрагменты стрелкового оружия. Арсенал уничтожен на специальном полигоне», — сказано в публикации.

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