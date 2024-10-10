Москва, 10 октября, 2024, 14:06 — ИА Регнум. В Москве открылась главная агропромышленная выставка России «Золотая осень — 2024». Впервые она получит статус углеродно нейтральной. Генеральным партнер выставки компания «ФосАгро» полностью компенсирует её углеродный след.

Владимир/РИА Новости

Как рассказали в компании, Роскачеством запланировано проведение исследования углеродного следа мероприятия. Специалисты рассчитают число углеродных единиц, соответствующих количеству выбросов парниковых газов, осуществляемых в процессах транспортировки, проживания и питания участников, отопления и охлаждения помещений, генерации отходов, а также транспортировки выставочных экспонатов. «ФосАгро» и Роскачество при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ договорились о расчёте, компенсации, верификации и погашения углеродного следа мероприятия через покупку компанией углеродных единиц на рынке.

Руководитель Роскачества Максим Протасов подчеркнул, что ключевым аспектом аграрной выставки «Золотая осень» являются экологические преимущества российской сельскохозяйственной продукции, в основе которых — чистота и качество отечественных минеральных удобрений. «Инициатива «ФосАгро» по присвоению выставке безуглеродного статуса дополнительно обратит внимание участников агропромышленного комплекса и потребителей на «зелёную» повестку. Также важно, что опыт расчёта углеродного следа выставки «Золотая осень» будет способствовать внедрению подобных практик и совершенствованию методик оценки углеродоёмкости ресурсов, используемых при организации мероприятий такого масштаба», — сказал Максим Протасов.

«Устойчивое развитие — традиционный приоритет для «ФосАгро». Мы активно проводим исследования в области климатосберегающего сельского хозяйства. Вместе с партнёрами разрабатываем системы питания растений, способствующие минимизации выбросов парниковых газов. Уверен, что поддержанная Министерством сельского хозяйства и Роскачеством инициатива сделать «Золотую осень-2024» углеродно нейтральной придаст новый импульс развитию проектов в сфере сокращения углеродного следа продукции АПК нашей страны», — прокомментировал инициативу компании генеральный директор «ФосАгро» Михаил Рыбников.

«ФосАгро» последовательно реализует приверженность экологической повестке. Компания инвестирует в наилучшие доступные технологии для снижения воздействия на окружающую среду, реализует комплексную корпоративная программу повышения энергоэффективности, участвует в реализации федерального проекта «Чистый воздух», направленного на снижение выброса загрязняющих веществ. Кроме того, в Вологодской области в 2021 году «ФосАгро» в сотрудничестве с правительством Вологодской области и Российской академией наук (РАН) начала реализацию собственного проекта создания карбоновой фермы — территории, предназначенной для мониторинга и поглощения парниковых газов.

Результаты деятельности компании по охране окружающей среды, экологической безопасности и снижению рисков воздействия на изменения климата были по достоинству оценены экспертами. В начале октября «ФосАгро» стала первым обладателем высшего ESG-рейтинга RAEX — ААА.