Москва, 10 октября, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Россияне всё чаще оплачивают товары при помощи сервисов BNPL или по частям. На смартфоны приходится 30% всех товаров и услуг, которые приобретают по такой схеме. Об этом сообщили в объединённой розничной сети МегаФона и Yota. Самым популярным брендом смартфонов, оплачиваемых по частям, стал Apple.

Евгений Одиноков/РИА Новости

При выборе опции BNPL (Buy Now, Pay Later — «покупай сейчас, плати потом») клиент получает возможность оплатить товар частями, каждая из которых составляет 25% от общей суммы покупки. В отличие от кредитов, переплаты в этом случае нет. Комиссия может начисляться, лишь когда покупатель продлевает срок выплаты.

Почти треть покупок, оплаченных по BNPL в объединённой розничной сети МегаФона и Yota, пришлась на смартфоны. Годом ранее этот показатель был равен 22%. Доля оплат «частями» аксессуаров к смартфонам выросла до 21% относительно 18% в прошлом году. Далее следует настройка оборудования — на неё приходится 17% приобретаемых по BNPL товаров и услуг. Среди них установка необходимых приложений на смартфон, подключение устройств «умного дома» или наклеивание на экран защитных плёнок.

В этом году россияне также стали оплачивать «по частям» планшеты. За девять месяцев при помощи опции BNPL они приобрели на 12% больше планшетов, чем за аналогичный период прошлого года. В деньгах этот показатель вырос на 14%.

«BNPL для нашего клиента — это в первую очередь возможность приобрести желаемый гаджет, аксессуар или заказать услугу прямо сейчас, без необходимости откладывать покупку до момента накопления нужной суммы», — говорит директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.

Он также добавил, что клиенты ценят удобство и технологичность нового продукта, так как при BNPL, в отличие от обычного кредита, не требуется оформление договора и заполнение других бумаг. «А для компаний, которые ввели такой способ оплаты покупок, это ещё и новые клиенты, рост спроса и среднего чека», — отметил Борзилов.