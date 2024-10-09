Штат Нью-Йорк, США, 10 октября, 2024, 02:58 — ИА Регнум. В США двум российским гражданам Жанне Солдатенковой и Руслану Альметову предъявили обвинения в незаконном экспорте микроэлектроники. Об этом 9 октября сообщила прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

Отмечается, что Солдатенкову и Альметова обвинили наряду с имеющим двойное гражданство России и Германии Артуром Петровым в нарушении норм экспортного контроля, контрабанде и электронном мошенничестве.

Солдатенкова и Альметов якобы причастны к схеме закупки американской микроэлектроники для компании в РФ, снабжающей производителей продукции для российских вооружённых сил. По данным американских властей, вместе с Петровым они приобрели и в обход санкций направили в Россию американскую микроэлектронику на сумму более 225 тыс. долларов.

Солдатенковой грозит до 160 лет тюремного заключения, Альметову — до 100 лет. Их местонахождение неизвестно.

Как сообщало ИА Регнум, Артура Петрова арестовали на Кипре по запросу Соединённых Штатов 26 августа 2023 года. 10 августа 2024 года мужчину с двойным гражданством экстрадировали в США. Его подозревают в якобы нарушении экспортных ограничений, поставках микроэлектроники для российского военно-промышленного комплекса, компьютерном мошенничестве и отмывании денег.

По словам американского прокурора Дамиана Уильямса, Петров, предположительно, вступил в сговор для контрабанды грузов американских дистрибьюторов микроэлектроники военного назначения через страны-посредники в Россию.