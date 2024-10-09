Москва, 9 октября, 2024, 18:26 — ИА Регнум. В центре Москвы 12 октября будет перекрыто движение транспорта на нескольких набережных и улицах в связи с проведением марафона, сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

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Уточняется, что в связи с проведением 10-километрового Московского марафона временно перекроют движение транспорта на нескольких участках в районе Хамовники. С 8:00 до 12:00 будет перекрыто движение по улице Лужники — от дома 24, строения девять до Лужнецкой набережной. С 08:00 до 13:30 нельзя будет проехать по Лужнецкой, Новодевичьей, Саввинской, Ростовской и Фрунзенской набережных.

Также с 09:00 до 12:15 перекроют внешнюю сторону Смоленского бульвара, с 09:00 до 12:30 будет перекрыта внешняя сторона Зубовского бульвара. Кроме того, на участках, где будет ограничено транспортное движение с 00:01 12 октября до окончания марафона нельзя будет припарковаться.

Правительство Москвы порекомендовало водителям заранее спланировать маршрут с учётом временных ограничений движения.