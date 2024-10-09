Тольятти, Самарская область, 9 октября, 2024, 17:22 — ИА Регнум. Подозреваемая в убийстве младших сестёр в Тольятти девочка ладила с ними, а семья казалось дружной и благополучной. Такое мнение высказали соседи семьи.

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Как отметила соседка Елена, чьи слова приводит «Газета.Ru», родители не ругались на людях и выглядели среднестатистической семьёй.

«Более того, сожитель матери очень часто оставляет послания на асфальте. То «С днем рождения, любимая», то «С добрым утром». С виду очень даже дружная семья, дети ладили между собой», — рассказала Елена.

По её словам, 13-летняя девочка, которую подозревают в убийстве, с виду была спокойным ребёнком.

Такое же мнение высказала изданию и другая соседка — Мария.

«Для меня это шок. Я никогда не видела, чтобы они ругались на людях, хорошая благополучная семья. Они вместе стояли, вместе ходили. Я еще удивлялась, что очень дружны», — рассказала Мария.

Женщина добавила, что дети и мать всегда выглядели опрятными и хорошо одетыми.

После того, как отец узнал о смерти детей, его трясло, вспоминает Мария.

«Он выбежал из подъезда <…> Его всего трясло, он рычал, побежал к магазину, потом обратно, просто метался», — поделилась воспоминанием женщина.

Как передавало ИА Регнум, две маленькие девочки были убиты в одной из многоэтажек в Тольятти вечером 8 октября. На телах нашли множественные ножевые ранения. В расправе над детьми заподозрили их сводную сестру-подростка. По данным СМИ, в день трагедии родителей вызывали в правоохранительные органы.

Подозреваемую девочку поместили в психиатрический стационар для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Ход расследования уголовного дела, возбуждённого по статье об убийстве двух малолетних, поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ.