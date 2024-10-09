Курск, 9 октября, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Не менее 308 жителей Курской области получили ранения с начала вторжения в начале августа на территорию региона Вооруженных сил Украины, сообщил журналистам врио замминистра здравоохранения Курской области Павел Алименко.

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По данным министерства, с 6 августа пострадали 308 жителей региона. На лечении в стационарах находятся 23 пациента, в том числе один ребёнок.

«По последним итогам в результате обстрела в Курской области среди мирного населения пострадали 308 человек, в том числе 11 детей», — сообщил Алименко.

Врио замминистра отметил, что в регионе развернуты более 100 пунктов временного размещения, в которых проживают более 8 тысяч человек. По словам Алименко, в регионе имеются в достаточном количестве лекарственные препараты, медицинские изделия и предметы первой необходимости.

Вторжение украинской армии в Курской области началось 6 августа. Продвижение ВСУ вглубь региона было остановлено российской армией. В Курской, Белгородской и Брянской областях выл введен режим контртеррористической операции.

Ранее ИА Регнум сообщало, что следователи Следственного комитета признали пострадавшими в результате действий украинской армии в Курской области более 8 тысяч человек. В ведомстве утверждают, что украинские военные целенаправленно расстреливали мирных жителей из крупнокалиберных пулеметов и применяли для атак FPV-дроны.