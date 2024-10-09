Москва, 9 октября, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Отмена второго «саммита мира» по Украине скорее связана с предвыборной борьбой в США, чем с отсутствием участников. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился политолог, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.

IMAGO/Presidential Office of Ukr/Global Look Press

8 октября в офисе президента Украины заявили об отмене ноябрьского саммита, и в тот же день свой комментарий дал бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен. Американец отметил, что причиной является тот факт, что едва ли кто-то на него приедет. По мнению политолога Безпалько, причина кроется в другом.

«Причина отмены саммита, это предвыборная борьба в США, которая должна завершиться, как раз в ноябре. Любое несовпадение во взглядах будет служить поводом для взаимных обвинений. Если бы поставили цель нагнать участников для участия в саммите, то они бы туда приехали, поэтому настоящая причина другая», — утверждает политолог.

Как указал Безпалько, проводить встречи по Украине без Москвы нет смысла, а если бы кто-то из американских кандидатов на пост президента решил заявить о том, что нужно провести саммит с участием Вашингтона, Киева и Москвы, то противоположный лагерь тут же смог сказать, что это выгодно Москве.

Такой саммит может стать очередным поводом для того, чтобы обвинить оппонентов в предательстве национальных интересов США, подчеркнул эксперт.

Брайен в своём материале упомянул, что глава киевского режима Владимир Зеленский отказывается от переговоров с Москвой, и не пойдёт на них ни при каких обстоятельствах. Украинист Безпалько напомнил, что Зеленский — фигура управляемая, и не он решает быть переговорам или нет.

«Зеленский, это фигура, которая может поддаваться давлению и которую при необходимости можно просто сменить. Сейчас его менять не будут. Потому что он справляется с тем, что на него возложено, и занимает эту расстрельную должность. Но если встанет такой вопрос, о необходимости переговоров, Зеленского принудят к ним» — заключил эксперт.

17 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на то, что многие участники первого саммита по Украине говорили о бесперспективности обсуждения урегулирования конфликта без России, и в Кремле это зафиксировали. Позиция России аналогична — проводить какие-либо дискуссии по урегулированию без российских представителей не имеет смысла.