Иркутск, 9 октября, 2024, 14:37 — ИА Регнум. Корпоративные соревнования «Роснефти» по спортивному туризму прошли на берегу озера Байкал в Иркутской области. Участие в состязаниях приняли 90 нефтяников из 15 дочерних обществ. География участников соревнований охватила регионы от Ставрополя до Иркутска.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На Байкале состоялись соревнования по спортивному туризму

Туристы-нефтяники объединились в команды и попробовали свои силы в трех дисциплинах: кросс-спринт по спортивному ориентированию, пешеходный и туристический маршруты. Для проведения испытаний была проложена профессиональная туристическая трасса.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На Байкале состоялись соревнования по спортивному туризму

Спортсмены прошли полосу препятствий, которая включала сплав по горной реке, движение по навесной переправе, кочкам и качающемуся бревну, подъемы и спуски по склону. Участники продемонстрировали знания топографических знаков, ориентирования на местности и вязания туристических узлов, навыки оказания первой медицинской помощи и изготовления носилок. На трассе работали профессиональные судьи, которые следили за прохождением всех этапов состязания.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На Байкале состоялись соревнования по спортивному туризму

Победу в общекомандном зачете одержала команда «Удмуртнефти». На вторую ступень пьедестала поднялись спортсмены «РН-Ванкор», бронзовым призёром стала команда «Башнефть-Полюс». Также нефтяников отметили в личном зачете по итогам двух дисциплин.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На Байкале состоялись соревнования по спортивному туризму

По окончании соревнований спортсмены посетили достопримечательности города Байкальска и приняли участие в увлекательной экскурсии по самому глубокому пресноводному озеру мира — Байкалу.