Ставрополь, 9 октября, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Бизнесмены Ставрополя могут обратиться в новый Городской центр предпринимательства и гостеприимства в столице региона. Об этом сообщила руководитель комитета экономического развития и торговли Ставрополя Наталья Меценатова, пишет издание «Победа26».

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Ставрополь

Меценатова отметила, что в основные задачи центра входит поддержка предпринимательства, помощь в подготовке документов на открытие дела, субсидирование бизнеса за счёт администрации Ставрополя, а также формирование соцконтрактов. Она добавила, что если у предпринимателя из краевой столицы появились вопросы о территориях, то специалисты центра готовы помочь с такой информацией.

Также здесь расположен туристско-информационный центр. Наталья Меценатова подчеркнула, что туризм играет большую роль в развитии города.