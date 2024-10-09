Лондон, 9 октября, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Киев из-за дефицита средств на производство оружия рассматривает возможность отменить запрет на экспорт военной продукции, в частности дронов, пишет газета Financial Times.

President Of Ukraine/Global Look Press

«С учётом ограниченных государственных ресурсов, доступных для оплаты военных поставок, компании по производству дронов хотят продавать произведенную сверх нормы продукцию за рубеж и получать доходы, необходимые для производства», — сказано в публикации.

При этом газета не уточняет, речь идёт о снятии запрета на продажу военной продукции в целом или только на поставки беспилотников.

В материале указывается, что производители военной продукции могут получить до 20 млрд долларов от продаж за рубеж. Тем самым они увеличат внутреннее производство для украинских подразделений.

Авторы публикации также отметили, что госбюджет Украины на вооружения в 2024 году составил всего шесть млрд долларов. При этом треть из выделенных средств идёт на производство дронов. Это намного меньше, чем заказы, которые необходимы для покрытия потребностей украинского фронта, сказано в материале.

Как передавало ИА Регнум, ранее в США сообщили, что поставки оружия Киеву отложат из-за нехватки вооружений. Пентагон, помимо нехватки вооружений на складах, также столкнулся с проблемами в использовании оставшихся менее 5,9 млрд долларов в рамках программы PDA (Presidential Drawdown Authority).