Ярославль, 9 октября, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Бывший футболист ярославского «Шинника» Артём Енин, выступавший за сборную России, умер в возрасте 48 лет, сообщила 9 октября пресс-служба клуба.

Sport-Express/TASS

Енин ушёл из жизни 8 октября. Причину смерти в клубе не назвали.

«Ярославский футбол понес большую утрату… Светлая память Вам, Артём Валерьевич!» — говорится в сообщении «Шинника».

Воспитанник «Шинника» Енин выступал за ярославский клуб с перерывами в 1994–2002 годах. В составе команды он провёл 131 матч и забил шесть голов. Также экс-полузащитник играл за ЦСКА, команды «Спартак» из Костромы, Нальчика и Луховиц, вологодское «Динамо». Завершив игровую карьеру, работал в ЦПЮФ «Шинник».

В сентябре 1998 года Енин выступил за сборную России в товарищеской игре с Испанией (0:1).