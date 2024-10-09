Краснодар, 9 октября, 2024, 11:38 — ИА Регнум. Краснодарский край вошел в число регионов Приазовья, которые должны сформировать единое экономическое пространство согласно Стратегии пространственного развития России. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев по итогам совещания в правительстве РФ. Стратегия рассчитана на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года и будет учитывать приоритеты и планы по развитию транспортной, энергетической и социнфраструктуры.

Пресс-служба администрации Краснодарского края Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял участие в совещании в правительстве РФ

«По нашей инициативе один из приоритетов стратегии — развитие транспортной инфраструктуры, включая развитие коридора «Север — Юг», увеличение пропускной способности железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского бассейна», — рассказал Кондратьев. По его словам, в стратегии предусмотрено снижение энергодефицита и снятие сетевых ограничений, модернизация и строительство очистных сооружений на побережье, развитие инфраструктуры внутреннего туризма. Еще одним важным направлением остается развитие агропромышленного комплекса, в том числе за счет цифровизации производства, сохранения плодородия земель, сообщил губернатор.

Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, Кондратьев отметил, что в проект стратегии введено понятие опорных населенных пунктов, развитие которых способствует достижению национальных целей России и обеспечению нацбезопасности. В перечне опорных населенных пунктов — 44 городские и сельские территории Краснодарского края. В их числе муниципалитеты Краснодарской, Новороссийской и Сочинской агломераций, Анапа и Армавир как точки роста. Также в перечень вошли четыре стратегических населенных пункта — Туапсе, Ейск, станицы Тамань и Запорожская в Темрюкском районе.

Стратегию пространственного развития России правительство РФ утвердит до конца 2024 года.