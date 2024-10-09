Краснодар, 9 октября, 2024, 11:06 — ИА Регнум. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил жителей региона с Днем освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. 9 октября 1943 года завершилась битва за Кавказ — одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны.

Пресс-служба администрации Краснодарского края Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил жителей региона с Днем освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков

«Сегодня мы отмечаем важную дату — День освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. 81 год назад войска Северо-Кавказского фронта совместно с Черноморским флотом и Азовской флотилией выбили врага с нашей земли», — отметил Вениамин Кондратьев. Он подчеркнул, что святой обязанностью кубанцев является сохранение памяти о Великой Отечественной войне и «подвигах русских воинов-освободителей».

«Мы навсегда в неоплатном долгу перед Поколением победителей за то, что они отстояли нашу Родину, отвоевали для нас право жить на родной земле, в мире и согласии растить детей и быть счастливыми», — написал Вениамин Кондратьев в соцсетях.

Операция Красной Армии по освобождению Кубани началась в январе 1943 года. Завершающей фазой битвы за Кавказ стала Новороссийско-Таманская стратегическая наступательная операция, которая завершилась 9 октября 1943 года. Советские войска вышли на побережье Керченского пролива и уничтожили плацдарм противника. Таким образом Краснодарский край был полностью освобожден.