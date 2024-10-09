Пекин, 9 октября, 2024, 09:51 — ИА Регнум. В Китае, где сокращается численность населения, представители властей обходят дома и расспрашивают женщин о планах иметь детей. Об этом китаянки рассказали газете The New York Times (NYT).

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С журналистами поговорили десять женщин, семь из них рассказали, что чиновники беседовали с ними лично и по телефону.

По словам одной из женщин, рождённые после 1990-х отличаются от поколений 1970-х или 1980-х — большинство из них не хочет детей. Вопрос о деторождении она назвала очень личным.

«Некоторые считают, что брак и рождение ребенка — это личное дело каждого. Эта точка зрения ошибочна и однобока», — цитирует газета заявление ассоциации планирования семьи города Муданьцзян, где живут около 2 млн человек.

Издание отмечает, что такие организации десятки лет продвигали политику «одного ребёнка», а теперь выступают за новую культуру рождаемости». Указано также, что во многих городах парам, собирающимся вступить в брак, предлагают бесплатно пройти медосмотр, чтобы выявить возможные наследственные заболевания. Женщинам советуют рожать детей до 35 лет и вставать на учёт в медицинских центрах, которые контролируют местные власти.