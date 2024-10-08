Грозный, 8 октября, 2024, 22:50 — ИА Регнум. Боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев оценил заявление министра Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмата Кадырова по поводу выступления земляков в поп-MMA.

Иван Шилов ИА Регнум Поп-ММА

Спортсмен в соцсети разместил смайл в виде поднятого вверх указательного пальца. К посту он добавил пост Кадырова.

На счету Чимаева 13 боёв по правилам ММА, он не потерпел ни одного поражения. Уроженец Чечни ранее представлял Швецию, теперь он выступает под флагом Объединённых Арабских Эмиратов.

Как сообщало ИА Регнум, 8 октября сын главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат призвал уроженцев республики отказаться от участия в поп-ММА, поскольку это противоречит традициям и ценностям чеченского народа и мусульманской общины. Он добавил, что ранее спортсменов уже неоднократно предупреждали о последствиях, и теперь в случае участия будут предприняты конкретные меры.

Поп-ММА — термин, обозначающий проведение боёв по смешанным боевым искусствам между непрофессионалами: артистами, блогерами — известными людьми. Также в противостояниях могут участвовать спортсмены.