Белгород, 8 октября, 2024, 21:14 — ИА Регнум. Сёла Петровка и Соловьёвка Белгородской области закрыли для въезда, а их жителей расселят из-за атак со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Сегодня на заседании оперативного штаба приняли решение: закрываем на въезд и начинаем процедуру отселения, представления нового жилья жителям Петровки и Соловьёвки Белгородского района», — рассказал Гладков в своём Telegram-канале.

Гладков добавил, что подробности можно уточнить в правительстве региона, в министерстве строительства и органах соцзащиты.

Как передавало ИА Регнум, власти Белгородской области с 23 июля ограничили доступ в 14 населённых пунктов, где оперативная ситуация складывается крайне сложно. На въездах в населённые пункты были установлены контрольно-пропускные пункты. Также был запрещён въезд общественного транспорта, включая такси. Местные жители, в случае необходимости приехать, должны подать заявку главам поселений или муниципалитетов.

Оставленные дома охраняются силами Минобороны. В указанных населённых пунктах остановлена оплата коммунальных услуг, кроме тех, которые оплачиваются по счётчику. Жителям данных посёлков, которые не потеряли жильё в результате обстрелов, но и не имеют другого, положена ежемесячная выплата на аренду жилья в размере 10 тыс. рублей в месяц для семьи (15 тыс. рублей — для многодетных семей).